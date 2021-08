Sportitalia: sarà Biraghi il nuovo capitano della Fiorentina

Una notizia che trova conferme nel precampionato, ma che ancora manca di conferma da parte della società viola

Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, afferma con un tweet che Cristiano Biraghi, dopo aver indossato la fascia da capitano in precampionato, la manterrà per la stagione 2021-22. Il terzino, secondo l'emittente, sarà quindi il nuovo capitano viola. Ecco il post, in attesa di una conferma che arriverà sicuramente entro il weekend.