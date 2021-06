Bucchioni: “Italiano fa bel calcio. Antognoni non si può umiliare”

Enzo Bucchioni parla della situazione Fiorentina-Spezia per Italiano, del caso Antognoni, il caos Gattuso e del futuro di Vlahovic.

Redazione VN

Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, sulla situazione attuale in casa Fiorentina per trovare l'accordo con lo Spezia per liberare VincenzoItaliano. "Italiano? Uomo che sa fare bel calcio. Se arriva va sostenuto fin dall'inizio. La Fiorentina vorrebbe evitare di pagare la clausola, mentre lo Spezia spinge per ottenerla. Per liberare lo staff e il suo mister, il club ligure, oltre a chiedere Luca Ranieri come contropartita tecnica, però attenzione, perché il ragazzo è forte e l'abbiamo visto anche nell'Europeo Under-21, vuole trovare l'accordo con il prossimo allenatore che lo dovrà sostituire ed in pole c'è Claudio Ranieri."

Poi su Antognoni: "Giancarlo non va umiliato, non puoi dirgli di andare a fare lo scout per vedere i bambini. Deve avere un ruolo importante nella società, quindi devono mettersi ad un tavolo e chiedergli cosa gli piacerebbe fare in società, così da parlarne insieme. Ma non devono trattarlo assolutamente come stanno facendo adesso come "uno di troppo", perché è una bandiera e a Firenze lui non si tocca."

Sul caso Gattuso: "Non puoi prendere uno come Gattuso e metterlo nelle condizioni di andare via dopo solo due settimane. Non credo poi che abbia litigato con la società per non aver preso Oliveira, anche perché i soldi che chiedeva il Porto erano tantissimi, in più mettici le commissioni richieste da Mendes... Hanno fatto bene a non prenderlo. "

E su Vlahovic: "Dusan è in scadenza nel 2023, penso che la prossima stagione rimanga in viola. Commisso ha tempo per parlarci per un eventuale rinnovo per il futuro."