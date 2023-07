Bucchioni: “In Italia gli stadi devono essere fatti con i soldi dei privati”

"In Italia stiamo ancora dietro a un vecchio sistema politico che ha distrutto il paese. Gli stadi con i soldi pubblici vanno fermati, questo denaro va impiegato in settori ben più importanti. Anche l’ultimo caso della Salernitana, con le parole di De Luca, non porterà beneficio al club. A Firenze non hanno fatto fare uno stadio a un presidente pieno di disponibilità economiche e ora siamo a parlare quando il problema primario è che non si hanno i soldi. Sconfitta in amichevole? Sono stato un po’ indispettito dalla sconfitta in Serbia. La Fiorentina non può fare certe figure. Lo ha detto anche Biraghi, a me è un risultato che ha dato noia. Non mi interessano le attenuanti. Non mi preoccupo perché può servire una partita come questa. Mercato? Mancano ancora tre operazioni fondamentali che sono la punta, il difensore e il portiere. Il fatto che questa squadra debba essere rinforzata è logico e se lo aspetta Italiano stesso. Mi aspetto che lo facciano, perché si punta alla crescita. Tra i rinforzi necessari, per ora è arrivato solo Arthur. Quarta? Non sa giocare a calcio. Nel senso che ha piedi buoni, capacità di difendere e forza fisica, però in questo tipo di calcio deve prevalere la testa. Rimane un giocatore troppo istintivo che poteva andare bene in un calcio come quello di Iachini, meno in quello di Italiano”.