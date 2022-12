Bucchioni: “Il tempo per Cabral è finito, alla Fiorentina serve un vero 9”

Ecco le parole di Enzo Bucchioni

Redazione VN

Il noto giornalista Enzo Bucchioni parla così a Radio bruno:

"Pradè ieri secondo me su Sabiri non ha mentito. A me non risulta nulla sul marocchino, casomai vista la situazione della Samp, può venire buono per giugno, ma ora no. Un direttore sportivo è normale che non dica un granchè, le società è vero che formalmente non si è ancora mossa. Si muovono altri personaggi, come gli intermediari, ma la società ancora non si è mossa, quindi Pradè non dice nulla di falso. Penso che nei giorni prossimi ci sarà un incontro tra la società e Italiano, per definire la situazione sulle cessioni.

Cabral è in uscita? "La situazione sul 9 è complessa. A gennaio c'è bisogno di incastri. Abbiamo visto che la società si libera mal volentieri dei giocatori pagati molto, vedasi Amrabat a gennaio scorso, che sembrava in uscita. Il tempo per Cabral per me è finito, se dovessi fare una sola operazione a gennaio, sistemo il problema attaccante. Il 9 è il vero punto debole della Fiorentina, speri che arrivi il momento con lui, ma ormai è passato un'anno. Gli abbiamo dato tempo, ma non si è adattato. Lo aveva visto Burdisso molte volte, ma faccio fatica a vederci qualcosa. L'idea di prendere un 9 c'è, vedasi le voci da Bologna su Arnautovic. Se cerchi un profilo di più di 30 anni, vuol dire che qualcosa si sta facendo.

Per Pereyra se ne parla per giugno, si può fare un'operazione alla Bonaventura. Il giocatore c'è, ha qualità, se lo prendono a parametro 0 firmo subito. Il caso Amrabat non mi spaventa. Il giocatore ha sempre manifestato affetto per la società, il contratto è per lungo. Potrà esserci un rinnovo, un aumento di ingaggio, un rinnovo, ma non sono preoccupato. Per me il ragazzo vale 40-45 milioni, ha fatto un mondiale strepitoso. Fisicamente è dominante, specialmente per la Premier. Alla fine è una plusvalenza relativa nel caso, visto che è stato pagato tanto.