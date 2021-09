Bucchioni: “Ieri hanno incantato i tifosi. Su Italiano dico…”

Enzo Bucchioni ha parlato del gioco svolto dalla Fiorentina contro l'Inter, nella partita di ieri e del lavoro di Vincenzo Italiano

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno del calcio svolto dalla Fiorentina nella partita di ieri: "Ho visto un'idea di calcio incredibile. Hanno deliziato gli occhi dei tifosi per trenta minuti del primo tempo. Se dall'altra parte non ci fosse stata l'Inter, se dopo mezz'ora il risultato era di 3-0 non avevamo rubato nulla. Poi siamo solo alla quinta giornata di campionato, c'è tempo per poter lavorare in modo da rimanere concentrati per tutti i novanta minuti".