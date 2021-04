Bucchioni: “I tifosi viola avrebbero spostato gli equilibri. La Juventus soffre”

L'opinione di Enzo Bucchioni alla vigilia del match tra Fiorentina e Juventus

L'opinionista e giornalista Enzo Bucchioni ha parlato al Pentasport di Radio Bruno in vista della sfida tra Fiorentina e Juventus: "Ho ancora in testa la serata magica con gol di Salah in un Juventus-Fiorentina di qualche anno fa. All'andata la vittoria è stata un'impressione, il rammarico è che non ci sia il pubblico domani. La presenza del popolo viola avrebbe spostato gli equilibri in alcune partite. Quando sei in difficoltà i tifosi ti possono aiutare, il pubblico della Fiorentina ti dà tanto e quindi pretende. Il risultato di Verona è stato fondamentale. La Juventus soffre chi gioca in contropiede, questo la Fiorentina lo sa, ma dovrà essere brava a congelare la partita".