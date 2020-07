Bucchioni: “I progetti di Commisso mi sembrano cambiati. Allegri e Spalletti…”

Così Enzo Bucchioni durante il suo intervento al Pentasport:

Anche io mi sarei aspettato un allenatore più importante di Iachini, ma Rocco ha frenato. Allegri era stato contattato a dicembre ha detto no, lo stesso ha fatto sapere Spalletti. E forse Commisso ha ritenuto che non fossero i tempi giusti per il salto di qualità, tenuto conto che anche il prossimo sarà un campionato particolare. E soprattutto dopo le frenate sul discorso stadio e infrastrutture. Sarebbe bello però se ci spiegassero se le prospettive sono cambiate rispetto a quanto Commisso aveva detto l’anno scorso, con la voglia di competere subito per la Champions o almeno per l’Europa.