Bucchioni: “Gonzalez fa la differenza solo col carattere, credo rimarrà al top”

Le opinioni in diretta radio sui protagonisti del momento viola, in particolare su Italiano, Gonzalez e Cabral che hanno trascinato in Polonia

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato in diretta su Radio Bruno:

"Sta succedendo qualcosa di bello, sul quale costruire il futuro. Ora però io mi godo questo, perché l'immagine internazionale ne gode. Visto Mourinho con la Roma l'anno scorso? Sembrava che avessero vinto la Champions. Italiano studia e fa studiare benissimo gli avversari, il Lech non perdeva in casa in Europa da un sacco di tempo, invece la Fiorentina l'ha soffocato. Sono sembrati scarsi, ma non lo sono affatto. Al gol del pareggio nessuno si è scomposto, perché i viola ormai sono una squadra disinibita, che se la può giocare con tutti. Italiano ha messo una base di lavoro, ha avuto a che fare con dei problemi ma li ha risolti".

Gonzalez e Cabral — "A una decina abbondante di partite dalla fine della stagione, credo che possa mantenere una buona condizione. L'abbiamo riavuto da gennaio, un giocatore che si rimette in moto a metà stagione ha bisogno di tempo, ma anche quando non è al top lo vedi che può far saltare il banco. Perché è bravo nelle sue movenze e a uno come lui si rinuncia veramente malvolentieri. La differenza la fa anche solo quanto a personalità. Non mi sorprendono lui, Mandragora e Dodo', ma mi ha sorpreso Cabral, che non pensavo che riuscisse a capire i movimenti chiesti da Italiano. Invece sbagliavo, evviva il mio errore, e ora è un centravanti di Italiano come lo sono stati Nzola e Vlahovic. Il calcio è fatto di tempo e di spazio che devono coincidere, ed è quello che stanno facendo le rotelline della Fiorentina".