Bucchioni: “Fiorentina valuta più allenatori. Sarri? Perfetto per rifondare, ma occhio al Napoli”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno del momento viola, toccando soprattutto l’argomento Sarri che in queste ore sta infiammando i tifosi viola: “Una possibilità c’era stata a novembre, a maggior ragione c’è ora che devi rifondare un progetto tecnico che nell’ultimo anno e mezzo non ha funzionato. Ripartire da Sarri mi sembra una cosa normale, anche lui ha dato la disponibilità per il futuro mentre a stagione in corso c’erano altre prospettive e un contratto con la Juventus difficile da sciogliere. La Fiorentina sta facendo uno screening dei possibili allenatori, è una cosa normale. Tra i papabili tecnici si è parlato anche di Italiano e Pippo Inzaghi, mentre da Napoli si vocifera che De Laurentiis stia pressando Giuntoli per provare a riprendere Sarri”.

Centro Sportivo? “Sarà un plus, ma non il motore principale dei risultati: quello è lo stadio, che oggi è diventato un asset fondamentale perché infrastruttura che porta reddito. Le strade per Commisso sono due: o mette i soldi, spende e si diverte, oppure con 12 milioni di passivo rischia di stancarsi. Franchi? Per essere redditivo i metri quadrati di commerciale è 50.000, lo stadio di Campo di Marte ne offre 25.000. Adesso tra Comune e società c’è un clima elettrico, ma senza lo stadio la Fiorentina è destinata a vivacchiare. E Campo di Marte non è il futuro a cui pensare fra 30 anni, mentre la Piana sì”.

Su Kouamé: “Ha avuto un’involuzione, resta da capire perché. Forse non ha recuperato a pieno dall’infortunio grave che ha avuto e ha limitato la sua tecnica che già di base non era eccelsa. E’ un contropiedista che va messo nelle condizioni di rendere al meglio, ma non è un campione”.

