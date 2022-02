Bucchioni: “Fiorentina con grande personalità. Atalanta squadra altalenante”

Il noto giornalista analizza la situazione in casa viola in vista dell'Atalanta, match fondamentale per l'Europa

Enzo Bucchioni, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni del Pentasport per analizzare il futuro della Fiorentina in ottica Europa. Ecco le sue parole:

Il fondo di investimento sembra aver smentito, quindi non credo succederà nulla. Certamente intorno all'Atalanta sta succedendo qualcosa, si vede dalle loro esternazioni dopo i match contro Fiorentina e Juventus. Una squadra quest'anno, altalenate. Ovviamente se ne parlerà nello spogliatoio di questa situazione. La Fiorentina può sfruttare questa situazione. Adesso i viola sono una squadra che può giocarsela con chiunque, lo ha dimostrato. Le condizioni dell'Atalanta sono relative, la personalità della Fiorentina è quello che conta. La Dea ha fatto un bel calcio, ma ha preso il posto della Fiorentina che era in netta difficoltà. Ora i viola stanno ripartendo e vogliono riprendersi il posto. L'Atalanta non poteva rimanere a questi livelli per sempre. La Fiorentina deve stare ad alti livelli, lo dice la storia. Italiano ha dimostrato di saper gestire la pressione, continuando l'ottimo lavoro fatto a Spezia. Ha reso un gruppo che rischiava di retrocedere e lo ha reso forte e unito. Il suo lavoro va oltre quello di Montella e Prandelli. Per esempio Piatek, giocatore che a me non piace, in un mese ha iniziato a giocare a calcio. Ovviamente bisogna ancora lavorare, ma il percorso è molto positivo. Puoi perdere con la Lazio, ma bisogna rimanere ottimisti. L'obietti della Fiorentina adesso è recuperare Castrovilli, che secondo me ha difficoltà ad adattarsi a questo tipo di calcio.