La precisazione del burkinabè

Bryan Dabo si conferma uno dei personaggi più divertenti passati dalle parti di Firenze. In una storia postata sul suo profilo Instagram, il centrocampista ci tiene a ricordare Baggio nel giorno del suo compleanno. Ma non solo, anche il classe '92 spegne oggi le candeline. E la didascalia scelta per la sua Instagram story è piuttosto chiara e colorita.