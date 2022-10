Bucchioni esalta Italiano: “Ha il gruppo in mano. Cabral? Bocciato”

"Ieri Italiano ha dimostrato di avere in mano il gruppo, la vittoria ha molti aspetti positivi. La gestione della partita è stata perfetta. Non è facile farsi seguire dai giocatori ma Italiano dopo esserci riuscito lo scorso anno ci sta riuscendo anche stavolta. La mossa di Terzic è un esempio di come il tecnico abbia il polso della situazione, io personalmente avrei messo Quarta. Interessante anche la mossa della coppia Jovic-Kouame, con l'ivoriano che ha agito da prima punta e l'ex Real Madrid che ha agito da supporto. Critiche eccessive? E' una pecca del nostro calcio che vive solo di risultati. Tutto ciò non fa altro che inquinare l'ambiente. Vittoria scintilla? Quella di ieri secondo me lo è stata. I viola hanno ritrovato Jovic e lo stesso Italiano, oltre al recupero di infortunati come Dodò e Gonzalez. Avere fuori cinque titolari è pesante e lo pagano tutte le squadre, basta vedere il crollo del Milan contro il Chelsea. Ottimo anche l'ingresso di Bianco che può diventare in prospettiva il nuovo Torreira del centrocampo. Cabral? E' il rovescio della medaglia di ieri sera, dopo 10 mesi possiamo dire che da parte di Italiano nei suoi confronti sia arrivata una bocciatura".