Bucchioni: “Donnarumma e Vlahovic, mancano regole e contrappesi”

L'opinione del giornalista

"I fischi a Donnarumma sono i fischi a un sistema calcio, dalla Fifa alla Uefa, a seguire, che non piace, sempre più lontano dai tifosi. E una serata internazionale come quella di Milano era l’occasione giusta per dissentire. Donnarumma è la punta di un iceberg sbagliato nel quale stanno molti altri, ultimo Vlahovic che non rinnova con la Fiorentina. Mancano le regole per gestire il mondo dei procuratori, mancano i contrappesi, non si parla di salary cup e di tante altre questioni che i grandi non vogliono. E gli organismi calcistici internazionali sono pilotati dai grandi, non a caso i mondiali vanno in Qatar patria dei petrodollari".