Bucchioni: “Difendo la scelta di vendere Vlahovic, ACF deve fare calcio così”

Il giornalista: "Il calcio va fatto per step, quello che sta succedendo è la normalità se guardiamo al percorso che sta facendo la Fiorentina"

Il giornalista Enzo Bucchioni, ospite oggi negli studi di Radio Bruno, ha risposto alle domande di numerosi tifosi viola. Questo un estratto delle sue parole: "Contro la Lazio sono mancate le cose base per attuare lo stile di gioco che Italiano ha dato alla Fiorentina, pressing e intensità profusi a livello di squadra, non singolo. La squadra nello stare insieme deve migliorare, puntualmente ci sono dei momenti di caduta che non a caso arrivano dopo le pause. Poi sicuramente ha influito anche la cessione di Vlahovic, se ne sarà sicuramente parlato nello spogliatoio".