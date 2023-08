Bucchioni: “Dei nuovi vedo pronto solo Arthur. Baldanzi tentazione finale”

"Questa è una squadra matura, che durante la stagione scorsa ha cambiato pelle. Italiano ha capito come gestire, due, e poi tre impegni stagionale. I giocatori hanno capito come fare. Si riparte con una formazione consolidata, non mi aspetto troppi nuovi. I meccanismi sono collaudati, penso che ci saranno 7-8 giocatori titolari lo scorso anno. Terracciano giocherà, in porta non è arrivato Yashin. Davanti Nzola sarà il titolare inizialmente, ma va visto come sta fisicamente. Rispetto a Beltran sarà più facile inserirlo però. L'unico nuovo che vedo pronto è Arthur. Le due partite di coppa sono abbordabili, e pure questo potrà aiutarti a partire bene. Gli acquisti mi soddisfano, anche Mina per esempio."