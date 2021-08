Bucchioni: “Commisso ha alzato l’asticella. Sta facendo calcio con ambizione”

Il mercato è decollato: secondo il giornalista Commisso ha alzato l'asticella ed è pronto a far sbocciare il suo progetto ambizioso

Stiamo facendo cose di calcio, mi sento di dire che siamo al momento della svolta. Rocco vuole alzare l'asticella, se prendi Torreira e Berardi crei ambizione. Il Sassuolo chiede tanto, ma con le formule di oggi e i soldi che ti arriveranno per Chiesa un accordo lo puoi trovare. Poi Berardi è un grande amico di Benassi: n passato ha rifiutato Inter e Juve ma magari Benassi gli ha parlato bene di Firenze e ne è rimasto intrigato. Amrabat? Non è adatto per questo gioco di Italiano, anche per Gattuso non era un giocatore da tenere a Firenze. E' un giocatore che ruba palla e va palla al piede per 30 metri, Italiano non farà quel gioco".