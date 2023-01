Bucchioni: “Cabral un problema, Petagna ideale per finalizzare la mole di gioco”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato il momento viola con l'imminente ripresa del campionato: "Maleh via? Non è cresciuto, ha mostrato una buona intelligenza calcistica e una buona fisicità, ma ci aspettava che sarebbe diventato un giocatore vero e invece si è un po' perso. Andrà in una squadra più conforme al suo livello. Biraghi? Non mi interessa se sbaglia 3 o 4 cross, è uno che riesce a servire l'attaccante e a sostenere l'azione. Ha iniziato male la stagione, ma sta riprendendo come tutti. Il terzino sinistro è un non problema, mi preoccupa più la prospettiva visto che ha 30 anni che il presente".