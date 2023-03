Bucchioni: “Cabral giochi a oltranza. I viola andranno in finale di Conference”

Il commento molto audace sulle possibilità della Fiorentina di arrivare all'ultimo atto della coppa internazionale

Redazione VN

Il noto giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare il sorteggio di Conference League contro il Lech Poznan e l'avvicinamento alla gara tra Fiorentina-Lecce:

"Non mi aspetto chissà quale turnover contro il Lecce, magari qualcosa di ragionato, tre giocatori o massimo quattro. Fermo restando che è bene che le condizioni dei giocatori è bene che le valutino Italiano e i componenti dello staff, Dodo' per me gioca ancora, e come lui Cabral. Per come la vedo io, quando un giocatore acquisisce un feeling del genere con il gol non va mai tolto dal campo. E se gioca Castrovilli che è entrato e ha segnato in Turchia, lo chiamiamo turnover? Io direi piuttosto rotazioni".

Conference League — "Io mi espongo: Napoli, Roma e Fiorentina saranno finaliste nelle tre coppe europee. Affrontando eventualmente il Nizza in semifinale come il Braga negli spareggi, i viola possono farcela. Nei momenti di difficoltà la squadra faticava a segnare, giocava lenta, ma la base era solida e l'ho sempre sostenuto. Credo che dall'altra parte il West Ham sia la formazione più accreditata per raggiungere l'ultimo atto".

Lecce — "La partita sarà complicata, Corvino e Baroni sanno come caricare l'ambiente, ma non bisogna essere preoccupati. Se puntiamo a vincere la Conference League, non possiamo pensare di non essere in grado di battere il Lecce e costruire partita dopo partita qualcosa di importante anche in campionato. La primavera viola è arrivata".