Bucchioni: “Buon mercato, una sola pecca. Fiorentina dietro a Sassuolo e Cagliari”

Enzo Bucchioni commenta così l’estate di mercato della Fiorentina, subito dopo la triplice conferenza stampa di Commisso, Barone e Pradè. Questo il parere del giornalista:

E’ stato fatto un buon lavoro complessivo. Sento un po’ di delusione, tutti ci saremmo aspettando il colpo, ma le giustificazioni sono tante. Ma se pensiamo a dove sono partiti, con una squadra sull’orlo di una retrocessione, una rosa costruita male dopo 3 anni di calcio fatto male, hanno costruito una squadra che ha un senso. L’unica perplessità mi resta sul centrocampo, secondo me manca qualcosa alla Fiorentina anche perchè Badelj al momento è in difficoltà. De Paul sarebbe stato l’innesto ideale ma capisco che la richiesta di 40 milioni possa aver frenato la Fiorentina. Forse si potrebbe pescare tra gli svincolati, magari Guarin o Marchisio, se fisicamente sta bene. Obiettivo? Ad oggi sulla carta sei da metà classifica, sei indietro rispetto a squadre come Sassuolo e Cagliari, per non parlare del Torino.