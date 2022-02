Bucchioni: “Sorpreso da Piatek. Castrovilli? Deve fare la differenza”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato di molti questioni aperte sulla partita di stasera, in particolare di Castrovilli e Amrabat

Il noto giornalista Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno della partita che dovrà svolgere la Fiorentina questa sera: "La Fiorentina ha delle certezze e con la vittoria di Coppa Italia sono aumentate. Il problema della squadra è di concentrazione. Si deve allenare costantemente e con tutti i calciatori. Ogni volta che c'è una sosta nazionali battiamo la testa. Italiano quando avvengono queste situazioni decide sempre di far giocare chi si è allenato, ma non sempre va bene, perché in nazionale ci vanno i calciatori più forti".