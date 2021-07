Bruni: “Vlahovic deve prendere esempio da Immobile. Ora serve un ritocchino”

L'opinione dell'ex viol

L'ex centrocampista e allenatore nelle giovanili viola Luciano Bruni ha parlato a TMW Radio: "Italiano? Mi piace ora e mi piaceva anche quando giocava. A La Spezia ha fatto molto bene, per come ha salvato la squadra equivale quasi a uno Scudetto. Ha entusiasmo, sa lavorare e ha pure carattere: uno che può far bene. Ci vorrebbe qualche ritocchino alla squadra, non basta tenere Vlahovic".