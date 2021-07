Indizi dal campo: la formazione provata da Italiano oggi pomeriggio

Non manca Vlahovic, mentre sugli esterni possibile chance per Saponara e Agostinelli

Partitella 11 vs 10 per i ragazzi viola in quel di Moena, a un giorno dalla sfida con il Levico Terme: Italiano ha schierato Venuti davanti alla difesa, una soluzione resasi necessaria dato l'affaticamento muscolare patito da Krastev in mattinata. La squadra al completo potrebbe essere una probabile formazione: Dragowski; Lirola, Dalle Mura, Ranieri, Terzic; Maleh, Bianco, Bonaventura; Agostinelli, Vlahovic, Saponara. Due partite in due giorni impongono alla Fiorentina rotazioni più ampie.