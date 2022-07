Brovarone: “Via Milenkovic? Servono due difensori, ma… non titolari”

L’intermediario di mercato e opinionista Bernardo Brovarone è intervenuto su Radio Bruno: “Vorrei sapere chi, tra quelli che non sono entusiasti di Schuurs, lo conosce come giocatore. Per me, comunque, la coppia centrale è...

Redazione VN

L'intermediario di mercato e opinionista Bernardo Brovarone è intervenuto su Radio Bruno:

"Vorrei sapere chi, tra quelli che non sono entusiasti di Schuurs, lo conosce come giocatore. Per me, comunque, la coppia centrale è Quarta-Igor. La Fiorentina allora deve, se esce Milenkovic, vendere Nastasic e prendere due centrali di riserva. I titolari ce li abbiamo già. Vi ricordate quando si diceva tutti che l'unico giocatore buono era Quarta? Me lo raccontano sul pezzo in questo inizio di stagione, per me non ci sono dubbi. Il fatto che nessuno dei due sia un marcantonio non è un problema. E allora Cannavaro-Thuram dovevano essere un colabrodo..."

Acquisto a centrocampo

"Barak si è imposto come una splendida mezzala, Lo Celso ha classe ma è meno intenso. Al volo entrambi per me, ma direi meglio il primo. Inter e Juventus in questo mercato non hanno avuto la disponibilità per andare a intervenire subito dappertutto, è un mercato di questo genere. Se arrivano questi due difensori che dicevo e una mezzala di valore, abbiamo una squadra capace di togliersi delle soddisfazioni importanti".