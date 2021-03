Brovarone: “In molti sperano che la Fiorentina retroceda”

L’opinionista Bernardo Brovarone ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

La situazione della Fiorentina è molto complessa. Alla gente interessa il pallone, i risultati della squadra. Commisso per me resta il balocco, mi piace la sua esuberanza. E’ una persona che si è costruita da sola. Bisognerebbe inginocchiarsi davanti a queste persone, ne comprendo anche la permalosità. Il segnale mandato da Rocco con la creazione del centro sportivo è sinonimo di familiarità. I tifosi non esistono più, credo che Commisso consideri la squadra migliore dei risultati che sta ottenendo. Per andare in Serie B servirebbero delle particolari condizioni, in tanti non vedono l’ora che la Fiorentina retroceda