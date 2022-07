Brovarone: “Prenderei subito Cambiaghi. Italiano? Non cambierà mai modulo”

"Le operazioni della Fiorentina mi sembrano tentativi, più che mosse vere, ma i giocatori sono interessanti, giovani, vanno un po' rilanciati per diversi motivi ma Jovic, Dodò e Mandragora sono dei buoni innesti, posto che il serbo arrivi con la testa giusta. Cabral? La Fiorentina è convinta di avere il centravanti per i prossimi anni, ma Jovic arriva per avere una grande alternativa nel caso in cui serva ancora tempo al brasiliano".

"Ha grande intensità ed energia, è duttile e questo è molto invitante per provare a chiudere la trattativa. Brekalo ha lasciato il Torino perché vuole giocare la Champions League e pare che in Germania e Inghilterra ci siano squadre con i requisiti giusti. Io prenderei domani Cambiaghi, italiano, forte, ha giocato al Pordenone in prestito dall'Atalanta nella scorsa stagione. Mi piace molto. Un cambio modulo? No, assolutamente. Io lo vedrei bene ma non credo che Italiano cambierà mai".