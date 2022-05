Brovarone: “L’operazione top? Arnautovic, ma non ci sono le basi. Sono deluso”

C'è perplessità ma soprattutto delusione per l'ennesimo caso scoppiato in casa Fiorentina

"Mi ritrovo spiazzato, non si riesce a trovare una linea guida negli ultimi sei mesi. Non c'è equilibrio, non si riesce a fare un progetto sportivo con logica calcistica. Siamo l'unica società che prende i giocatori in prestito con diritto di riscatto e poi ci sono sempre problemi, da Salah a oggi. A che gioco si sta giocando? Già ad aprile doveva essere comunicato il riscatto, punto. Sono scoraggiato perché si fa un passo in avanti, Europa, e poi dieci all'indietro. E si dà anche agli altri giocatori un segnale di instabilità. Sono deluso, sono veramente molto deluso. Credo che verrà allestita una buona squadra, perché le operazioni sono state buone a livello di numeri, ma pare che ora i soldi non ci siano... Non puoi dare a nessuno alcuna chance di pensare di portare via Torreira , ma nemmeno a lui di avere dei ripensamenti.

Piatek? No, può anche far comodo ma con tutti i giovani che ci sono in giro farei altre scelte. Belotti mi piacerebbe, ma l'operazione top sarebbe Arnautovic, sul quale troveresti concorrenza ma sono queste le mosse da squadra viva, fresca. Io mi immagino Pradè che si coccola Torreira e cerca di mettere toppe su falle che non ha aperto lui, perché questa roba di sconti è roba della proprietà. Come la questione del portiere: ma perché Gollini? Non ha giocato al Tottenham, ci sono giovani come Carnesecchi che son due mesi che si deve andare a prenderlo. Servono uomini dal rendimento certo. Ma ci immaginiamo tutti i giocatori che leggono di questa tarantella su Torreira? Amrabat è un giocatore che io stesso ho massacrato, oggi sembra si parli di Casemiro. Ci sono tre categorie di differenza, non scherziamo. Odriozola? Altro usa e getta... Ma pronto per cosa, per fare il titolare al Real Madrid? Non penso... L'abbiamo tirato a lucido e ora non abbiamo più nulla. Magari se ne trova un altro per il prossimo anno, ma non ci sono basi. Questa è una società che se domani arriva un'offerta per Igor o per Gonzalez, la prendono in considerazione...".