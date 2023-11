Brovarone: “Italiano? Uomo spigoloso, spesso si trattiene. Beltran particolare”

Bernardo Brovarone, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno parla così della situazione della Fiorentina: "Tutte le figure societarie hanno un attaccamento morboso alla Fiorentina. Il bilancio e il resto sono tutte belle notizie, poi ci sono aspetti tecnici durante le partite incomprensibili. Credo che il motivo per cui Italiano non attecchisca sul popolo viola dipenda dal suo livello di perfezionismo: questo porta un po' di permalosità, e con il parterre di tribuna così vicino lui sente tutto. Ma è anche ovvio che un allenatore in rampa di lancio come lui provi queste emozioni, visto che in molti lo stanno osservando. Una cosa che non mi è piaciuta è quella di aver creato una divisione tra la Curva Fiesole e il resto dei tifosi della Fiorentina. E' un uomo dal carattere complicato, ma non scoperto fino in fondo, che sente una responsabilità enorme e non si è ancora liberato. Ha un "serbatoio" nascosto che un giorno verrà fuori, si sta godendo i suoi successi ma il mestiere di allenatore è diabolico e si trattiene dal lasciarsi andare perché gli potrebbe pregiudicare addirittura la carriera".