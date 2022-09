Brovarone: “I Pierozzi due prodotti da coltivare. Jovic? Ecco cosa penso”

Bernardo Brovarone ha trattato molti temi interessanti durante il suo filo diretto al Pentasport di Radio Bruno. Di seguito le sue parole sui gemelli Pierozzi : "Sono due calciatori molto interessanti. Sono un nostro prodotto da coltivare con molta attenzione. Poi giocano in un ruolo anche delicato, perché trovare gli esterni buoni al momento non è facile".

"Se la Fiorentina avesse avuto fame sul mercato e il presidente avesse voluto dare gas vero avrebbe potuto e dovuto prendere un centravanti di spessore, spendendo anche tanti soldi. Sennò puntare anche su un giocatore come Belotti, però a quel punto dovevi vedere come rispondeva Cabral".

"In un 4-3-3 chi gioca terzino ha un ruolo fondamentale, perché rendete attaccanti veri i due esterni. Se loro venissero giù con criterio, le due ali di buttano in area. Se hai la salute e le gambe per farlo quel modulo lì diventa straordinario".

"Non penso che la Fiorentina gli abbia promesso la titolarità assoluta Jovic, anche perché credono molto in Cabral".

"Il centrocampo della Fiorentina non ha giocatori offensivi e agili al momento. Un Castrovilli sta mancando molto alla squadra, il motore e cavalli negli ultimi metri. In mezzo al campo abbiamo sempre un cratere tra gli attaccanti e la difesa. Bonaventura la mezzala non la può più fare, non ha più quelle energie".