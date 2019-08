Brovarone: “Dragowski può esplodere in viola, ecco perché. Pulgar? Operazione intelligente”

Intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, Bernardo Brovarone ha parlato del mercato viola e della Fiorentina, che oggi ha annunciato ufficialmente il rinnovo del portiere Dragowski fino al 2023 e può abbracciare Pulgar:

Con tutta la cautela possibile non penso che Dragowski possa essere considerato una garanzia a tutti gli effetti. La Fiorentina si prende un po’ un rischio, ma quello che è fondamentale è che fra lui e Pradè c’è un grande rapporto. Con Corvino, invece, evidentemente c’era un altro tipo di considerazione. La voglia di rivalsa, accompagnata da una società che lo supporta può farlo esplodere: penso che adesso gli si sia liberata la mente. Pulgar? Un giocatore brillante e arguto, che sa stare in campo e ha anche lancio lungo e tiro. Può giocare regista in un centrocampo a tre o a due e può fare anche la mezzala. A questa cifra è un’operazione intelligente fatta da una società che in questo momento non può fare acquisti roboanti.