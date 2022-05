Brovarone: “Disincantato da Commisso. Torreira? Se dai 5 milioni a Ribery…”

Il pensiero dell'intermediario

"Oggi Commisso mi ha disincantato, ha usato meno veemenza ma nelle sue parole si leggeva una perdita di entusiasmo. Oggi si è parlato solo di numeri, a Firenze invece si vuole parlare solo di calcio. Non si può non considerare questo suo problema di salute, e fa la differenza, ma in tante sue parole ho letto una frenata. Il settore tecnico ha fatto un regalone al presidente, lui ha smorzato gli entusiasmi. Torreira? Se dai 5 milioni netti a Ribery, con Torreira devi essere generoso. Non nominiamolo, ma più autofinanziamento di così... Ci si aspettava una ventata d'aria fresca, tutti hanno fatto il massimo, mi sarei aspettato uno sforzo per ringraziare invece di tornare a punzecchiare tutto e tutti".