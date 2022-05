Bucchioni: “Commisso ha perso entusiasmo. Italiano va rinnovato al più presto”

Enzo Bucchioni commenta a caldo le parole di Commisso e si proietta sulle prossime mosse da compiere che spettano alla dirigenza sia per la panchina che per il mercato

“Nel mondo del calcio ci saranno sempre critiche. Commisso era arrivato per fare determinate cose, tra le quali lo stadio, ha investito soldi e si aspettava l’unanimità dei consensi. Come carattere il presidente è permaloso, ma deve capire che in questo mondo funziona così. Il suo pensiero è che essendo la Fiorentina distante per fatturato rispetto alle prime sei della classe già essere arrivati settimi deve essere considerato alla pari della vittoria di uno scudetto. Soldi da spendere sul mercato? Il sunto delle dichiarazioni di Commisso di oggi è che dei 150 milioni incassati ne reinvestirà 50 sul mercato, il resto verrà usato per la gestione del club. Alla fine tanto la differenza la farà la squadra che verrà allestita, che essa sia fatta da giocatori costosi o no. Si può anche prendere giocatori a pochi soldi che poi si rivelano essere forti. L’Atalanta ad esempio lavora così. Sicuramente poi, parlando dell’entusiasmo di Commisso, oggi il patron viola ne ha di meno rispetto a quando è arrivato. Italiano e la Fiorentina hanno la reciproca volontà di proseguire insieme, c’è però un contratto da rinnovare perché non si può iniziare la stagione con un tecnico in scadenza. Dall’incontro di domenica si è usciti con positività ma non con qualcosa di firmato. Sarei sorpreso se il club non andasse incontro alle richieste dell’allenatore. Torreira? La situazione non è così drammatica come sembra”.