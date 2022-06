Brovarone: “Cessione? Certe voci non possono dare fastidio. Cabral-Ikoné…”

Intervenuto a 30° Minuto, l'intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato dei temi di attualità di casa Fiorentina: "Possibile passaggio di proprietà? Non vedo quale possa essere il fastidio della società quando escono certe voci, per me c'è altro sotto... Ma non è il momento di parlare di questo argomento, perché Commisso continua ad essere ambizioso e conta l'operatività che i dirigenti mostreranno da qui al 15 agosto per rinforzare "pomposamente" questa rosa. Cabral e Ikonè? Hanno avuto un naturale periodo di ambientamento, adesso che conoscono i compagni saranno anche più leggeri mentalmente. Devono essere testati dall'inizio della stagione, ma possono dimostrare il loro valore e meritano la fiducia per l'investimento e mostreranno le qualità che hanno messo sul campo".