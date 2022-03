Bressan: “Fiducia negli esterni, ma per affermarsi devono migliorare sotto rete”

"Ho ho molta fiducia negli esterni, da Ikoné a Gonzalez allo stesso Sottil. Sono ancora giovani, devono fare uno step per essere pericolosi in zona-gol"

Intervenuto a Tuttumercatoweb.com per parlare di Inter-Fiorentina, l'ex viola Mauro Bressan ha detto la sua sulla partita di domani e non solo: "L'Inter col Liverpool ha fatto una buona partita ed a Torino ho visto una squadra in difficoltà per mancanza di energie, ma per me ha ancora tanta consapevolezza, La Fiorentina è reduce da una vittoria stiracchiata col Bologna, quello di domani sarà un esame per vedere se la squadra è da Europa".