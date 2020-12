Bressan a VN: “Fiorentina, adesso può iniziare un nuovo campionato. Amrabat ha pagato…”

Mauro Bressan, ex centrocampista viola, ha voluto commentare in esclusiva a ViolaNews l’attualità di casa Fiorentina:

Mauro, dopo la vittoria contro la Juventus può iniziare un nuovo campionato per la Fiorentina?

Certo, questa squadra ha dei valori che non erano ancora venuti fuori fino ad oggi e la vittoria contro la Juventus può far scoccare una scintilla

Ti sta sorprendendo la crescita di Vlahovic?

La fiducia che Prandelli ripone in lui è la conferma delle qualità di questo ragazzo. Sta crescendo e nelle ultime partite ha fatto reparto da solo. Probabilmente ha la scusante di non essere capitato nella miglior Fiorentina di tutti i tempi ma le cose adesso potrebbero cambiare

Un altro attaccante serve comunque a questa squadra?

Adesso aspetterei un attimo per vedere le prossime risposte della squadra, se le prestazioni dei giocatori viola dovessero confermarsi su questo livello non vedo perchè non si possa andare avanti con questi ragazzi. Poi molto dipenderà dalle eventuali uscite nel reparto, ma qualche giocatore potrebbe anche arrivare

Anche Ribery ed Amrabat sembrano aver ritrovato nuove energie…

Ribery è un campione, ma l’età avanza per tutti, non può essere al 100% tutte le partite. Amrabat secondo me ha fatto poco anche per il valore generale della squadra che abbiamo visto in campo fino a prima della sfida con la Juventus. Questa gara può far ritrovare fiducia anche a lui, ha delle qualità importanti