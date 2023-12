Brekalo torna in patria? La Dinamo Zagabria lo vorrebbe in prestito

Secondo quanto riportato dal portale croato Germanijak, la Dinamo Zagabria vorrebbe puntare al ritorno in rosa di Josip Brekalo. L’esterno viola è cresciuto proprio nel settore giovanile del club, col quale ha anche esordito nel massimo campionato, prima di passare al Wolfsburg nel 2016. La squadra croata, proprio prima del suo avvento in maglia viola, aveva mostrato il proprio interesse verso il classe ’98, bloccato però dal tecnico AnteČačić, che non lo vedeva adatto al proprio gioco. Di diverso avviso è invece l’attuale allenatore del club, Jakirović, che vede in Brekalo il giocatore ideale per il ruolo di esterno offensivo sinistro. Secondo Germanijak, la Dinamo avrebbe già avuto contatti con la Fiorentina per il ritorno, in prestito, del calciatore. L'esterno croato sarebbe entusiasta della soluzione, ritrovando cosi una maglia da titolare.