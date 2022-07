Breda: “Il vero grande acquisto è Italiano che rimane. Come ACF solo il Milan”

Italiano come Pioli, almeno nell'espressione della ricerca delle transizioni

"I risultati, sia di campo sia del lavoro, premiano sempre Italiano, che gioca sempre con il 4-3-3. Tanti fanno fatica quando usano uno e un solo modulo, ma lui sa inserire i giocatori, qualsiasi siano, all'interno della sua idea. Penso che quest'anno il grande acquisto della Fiorentina è la sua permanenza. Occorre rendere la vita semplice ai giocatori e farli elastici, per così dire, attraverso la competenza".

"Il Milan e la Fiorentina hanno una cosa in comune: cercano l'uno contro uno, in modo tale da avere tanti giocatori in avanti quando si riesce a rubare palla, innescando le cosiddette transizioni".