Brambati: “Iachini è rimasto perché non è arrivato De Rossi. Juric? Tre incontri, poi…”

Massimo Brambati, procuratore e opinionista, è intervenuto a TMW Radio: “Iachini è rimasto perché De Rossi non è potuto arrivare per un problema di deroghe. Poi Commisso è rimasto con il cerino in mano, senza trovare un sostituto adatto. Juric pare che abbia parlato tre volte in casa Fiorentina e l’interlocutore è cambiato tre volte. Per questo si è fatto qualche domanda. Rischio retrocessione? Assolutamente no, ha un organico molto buono. Con o senza Iachini può davvero ambire tra le squadre che lottano per l’Europa”.

