Brambati: “Commisso solvibile, tifosi Inter preferirebbero uno come lui”

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato a TMW Radio: “Iachini è l’uomo giusto in questo momento per la Fiorentina. Com’è visto Commisso in America? Sinceramente non mi è mai capitato di parlarne, però, dico la verità, pare, per quello che si dice qui, che sia un solvibile e non un chiacchierone. I soldi li ha veramente ed è già una grande cosa, se parli con i tifosi dell’Inter forse preferirebbero un tipo così… La situazione dei nerazzurri è veramente brutta, ora è come se avessero pagato gli stipendi di novembre, pensano che con lo scudetto possano avere un appeal diverso in fase di vendita della società”.

LEGGI ANCHE – Fiorentina Primavera in fiore: il nuovo corso di Aquilani e i profili in evidenza