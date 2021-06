Brambati: “A Gattuso servono due cose per la sua Fiorentina”

Con Gattuso la Fiorentina spera di poter dare una svolta al proprio presente: il mercato alle porte sarà fondamentale

"Gattuso ha intravisto in Firenze una piazza dove poter lavorare bene e raggiungere risultati migliori degli ultimi anni. Infatti sono stati risultati non degni della piazza. Gattuso dà un'identità alle sue squadre. La costruzione dal basso, il possesso palla, sono sue caratteristiche. Credo che servirà qualche acquisto che abbia personalità e non vadano via i pezzi importanti che lui ritiene fondamentali, come Vlahovic e Milenkovic".