Grassia: “L’importante è che Gattuso possa metter mano al mercato”

Le garanzie assicurate al tecnico calabrese devono riguardare anche e soprattutto la composizione della rosa per la prossima annata

Il giornalista Filippo Grassia ha affrontato i temi del giorno in casa Fiorentina in collegamento con Radio Bruno:

"Commisso ha sempre avuto una particolare simpatia per Gattuso e ha sempre apprezzato il suo modo viscerale di stare in panchina. L’arrivo del nuovo tecnico sarà importante se potrà lavorare almeno per tre anni visto quanto sta accadendo. La Serie A si è fatta molto più competitiva a livello di panchine. L’importante è che il tecnico abbia feeling con Pradè e possa mettere mano al mercato. Non bisogna aspettarsi grandi nomi ma giocatori funzionali al modulo: mi auguro poi che si torni alla difesa a quattro".