Braida: “Ecco cosa sceglierei tra la salvezza e la Coppa Italia”

Ariedo Braida potrebbe centrare un risultato storico con la sua Cremonese. Però l'ex Milan crede ancora alla salvezza. Queste le sue dichiarazioni a 1 Football club: "Purtroppo l'inesperienza in Serie A ci ha penalizzato molto, soprattutto all'inizio. In campo però abbiamo sempre giocato un buon calcio, e per questo crediamo ancora nella salvezza. Possiamo ancora recuperare, almeno finchè la matematica ci da delle possibilità. Fra la finale di Coppa e la salvezza? Sceglierei entrambe"