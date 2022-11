Borozan: “Nikola è un leader silenzioso, Jovic sta venendo fuori alla lunga”

L'agente serbo parla dei suoi connazionali, e non solo, in vista del Qatar

"Milenkovic è un ragazzo tranquillo, non è un leader loquace. Sarà titolarissimo, intorno a lui gira tutta la difesa serba, i ragazzi prendono l'esempio da lui, dai suoi comportamenti. La Fiorentina ha lavorato bene sul rinnovo di Nikola, vista l'esperienza di Vlahovic, si è sentito coinvolto nel progetto, noi in Serbia vediamo la Fiorentina come una squadra di alto livello, quindi è una buona scelta per tutti. Può giocare tranquillamente in difesa a 3 e a 4. Su Jovic invece?: "Ci ha messo un po'di più ad adattarsi, ma in Italia è molto difficile, è stato criticato troppo. Noi sapevamo che sarebbe venuto fuori alla lunga, inoltre Italiano ha adattato il gioco anche a lui. Parte dalla panchina, dietro Vlahovic e Mitrovic, ma il suo ruolo sarà importantissimo, ne sono sicuro."