Borja Valero: “Manca Torreira, comandava tutto. Odriozola aiutava gli esterni”

"La Fiorentina in questo periodo è stata poco cinica. Ha avuto tanto possesso ma non è molto pericolosa. Le mezz'ali devono provare ad inserirsi, per avere più spazi interni. E gli stessi esterni dovrebbero venire più dentro il campo. E la Fiorentina non sta riuscendo a cambiare stile di gioco, visto che le altre l'hanno studiata. Quando il momento è difficile si prova a giocare in modo più semplice e meno tecnico. Nel mio periodo era più semplice con Pizarro e Aquilani. Se c'è un movimento giusto ma non hai i giocatori tecnici crei meno pericoli. La Fiorentina crea tanto dai cross che però sono prevedibili. Dovrebbe creare di più a livello centrale. La differenza con l'anno scorso è la pressione. La viola l'anno scorso pressava tutti e recuperava palla alta, apriva più facilmente le difese che stavano impostando. Quest'anno aggredisce meno e trova le difese già schierate. Poi sono andati vi agiocatori importanti, che erano perfetti per il gioco di Italiano. Torreira era importantissimo, comandava tutta la pressione e si inseriva pure. Manca la sua fisicità. Poi rimpiazzare Vlahovic non è stato facile. E le punte di ora non fanno il lavoro di pressing che faceva il serbo.