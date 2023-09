Borja rivela: “All’Inter per colpa di una persona. Il ritiro? Avrei continuato, ma…”

Nel corso della sua ospitata di oggi al Pentasport di Radio Bruno, Borja Valero ha rivelato anche alcuni aneddoti relativi alla sua carriera. Rispondendo alle domande degli ascoltatori ha spiegato così il suo passaggio all'Inter nel 2017: "Avevo un problema con un dirigente di quella Fiorentina, lui riteneva che io non fossi adatto a rimanere nella squadra di Pioli e mi ha messo alle corde. Sarei potuto anche rimanere perchè avevo due anni di contratto, ma avrei vissuto una brutta situazione dovendo litigare, a quel punto ho colto la grande opportunità che mi offriva l'Inter. Poi quando quella persona non c'era più sono tornato a Firenze".

Sul suo ritiro del 2021 Borja Valero ha detto: "Io avrei voluto continuare a giocare, ma finire con la Fiorentina anche per salutare la gente dopo gli anni senza tifosi per il Covid. Avevo voglia di continuare e credevo di avere ancora qualcosa da dire sul campo, ma la Fiorentina non mi ha confermato e non me la sono sentita di cambiare ancora casa e ricominciare da un'altra parte".