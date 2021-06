Borghi: “Nico Gonzalez intrigante, Quarta l’erede di Pezzella. Burdisso capace”

La panoramica del commentatore di Dazn ed esperto di Sudamerica: da Nico Gonzalez ai viola impegnati in Copa America

Il commentatore di Dazn Stefano Borghi ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina... in salsa sudamericana: " Nico Gonzalez ? E' un giocatore interessante, un mancino puro che può giocare sia seconda punta che esterno. Il suo calcio è focoso, ha grande capacità di dribbling, è molto veloce e vede anche bene la porta. Che sia titolare con l'Argentina è un bel segnale, può essere un giocatore intrigante per il calcio italiano. Troppi infortuni? Quando ha giocato ha fornito rendimento costante. Lo vedo proprio come attaccante, sia che giochi a supporto di una punta centrale che in un tridente: può ssere ancora lavorato ma non è un giocatore alla Insigne. E' uno che lotta, che aggredisce e salta l'uomo, che nel calcio di oggi spalanca le porte a grandi prospettive".

Sui giocatori viola impegnati in Copa America: "Pezzella è stato un grande punto di riferimento anche se l'ultima stagione non è stata la migliore, non mi stupirebbe se dovesse prendere un'altra strada. Martinez Quarta è il suo erede, ha mostrato un adattamento veloce ad un campionato ultratattico come quello italiano. Ha margini di crescita e col River di Gallardo ha fatto un grande ciclo ed è stato allenato dal tecnico più europeo. Oltretutto ha vinto e giocato sia in una difesa a tre che a quattro: ha il background per diventare leader, la prossima sarà la stagione della consacrazione. Pulgar? La Fiorentian non aveva un vertice basso in rosa oltre a lui. Quando ha giocato con continuità la Fiorentina ha fatto i punti per salvarsi, e poi all'inizio ha avuto difficoltà legate al Covid, a livello assoluto può stare in un centrocampo a tre in Serie A".