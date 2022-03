Bongiorni: “Fiorentina, per l’Europa ci devi credere. Ikonè? Vi dico la mia”

Il noto talent scout commenta così lo stato di forma della Fiorentina e di alcuni suoi giocatori come Ikonè e Terracciano

Antonio Bongiorni, ex calciatore e ora noto osservatore, ha commentato così la situazione in casa Fiorentina e le sua possibilità per raggiungere l'Europa. Ecco le sue parole rilasciate a Radio Toscana: