Bongiorni: “Bonaventura ha le qualità per fare la differenza in tutti i ruoli”

"La Fiorentina dopo la vittoria contro il Braga ha ottenuto ulteriore consapevolezza e ora sa di poter arrivare fino in fondo alla competizione. La rosa viola poi è composta da 15/16 giocatori di livello. Faccio l'esempio di Ikone, che io conosco da tempo e che finalmente, proprio grazie a quella iniezione di fiducia avuta, sta facendo vedere le proprie potenzialità. Quello che mi ha sorpreso della squadra di Italiano è stata la capacità di riuscire a stare sul pezzo anche in campionato, oltre che ovviamente in Coppa Italia. Lunedi però i viola si troveranno davanti una squadra come l'Atalanta che darà tutto per provare ad entrare in Europa. La squadra di Gasperini non è ovviamente più quella del ciclo dei momenti migliori, ma rimane una squadra che, se in giornata, è in grado di mettere in difficoltà chiunque. Condizione fisica decisiva per il momento d'oro? Certamente, nel calcio, come in tutti gli sport, stare bene dal punto di vista fisico fa la differenza. Ad inizio stagione, proprio per la mancanza di lucidità fisica spesso la Fiorentina ha lasciato punti nei minuti finali. Bonaventura ancora al top? Non mi sorprende affatto, l'ho sentito negli scorsi giorni e sta bene anche a livello emotivo. Firenze è la città perfetta per lui. Per me Jack è un giocatore di qualità assoluta che dalla metà campo in avanti può fare la differenza in qualsiasi ruolo. Avere poi un tecnico Italiano che lo conosce molto bene fa la differenza. Chi affrontare nell'eventuale finale di Coppa Italia? Vista anche la partita di ieri direi Juventus. I bianconeri sono stati molto altalenanti in stagione".