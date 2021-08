Bonaventura: “Tante cose buone, ma dobbiamo crescere. Ora voglia di riscatto”

L'analisi del centrocampista viola

"I complimenti fanno piacere, ma il risultato non è stato positivo. Dobbiamo crescere, ma ho visto tante cose buone. Giocare in dieci ci ha penalizzato perché abbiamo dovuto correre tanto, però siamo riusciti a trovare il modo anche di creare problemi alla Roma. Abbiamo giocato con coraggio e personalità, abbiamo fiducia in quello che propone il mister, però deve esserci rammarico e voglia di riscatto perché abbiamo perso prendendo tre gol".