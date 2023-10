Bonaventura sorride, Milenkovic no. Sconfitta in Ungheria e primo posto perso

Mentre Bonaventura sorride per il primo gol in nazionale, Milenkovic perde il primo posto nel girone ai danni dell'Ungheria

Se a sorridere è Bonaventura non possiamo dire lo stesso di Milenkovic. Il centrale serbo ha giocato 90 minuti nella sconfitta della sua nazionale contro l'Ungheria per 2-1. Ammonito al 77' per una trattenuta ha visto segnare anche l'attaccante del Ferencvaros Varga, autore del vantaggio degli ungheresi al Franchi poche settimane fa. A nulla è valso il pareggio di Pavlovic perché Sallai ha definitivamente chiuso il match sul 2-1. Con questo risultato l'Ungheria raggiunge il primo posto solitario a 13, lasciando la Serbia al secondo posto a quota 10.