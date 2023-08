Bonaventura: “Non riusciamo a imporci per 90 minuti. Arthur ci aiuta molto”

"Non riusciamo ancora per 90 minuti a fare il nostro calcio. Soprattutto il secondo tempo, ma ad inizio stagione ci sta. Il Lecce è venuto in avanti, con due tiri hanno fatto due gol. Dobbiamo continuare a giocare, per 90 minuti però. Quando si va in campo si prepara una partita alla volta. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo. Quest'anno ci siamo rinforzati, con Arthur per esempio. Con lui costruiamo con meno giocatori, e ne abbiamo di più davanti. Dobbiamo cercare di fare più gol. Beltran ha già una buona condizione, ha già il ritmo. Il nostro campionato è diverso dal loro. Quando apprenderà tutto potrà fare molto bene"